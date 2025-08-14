Partecipa a Alto Molise

Sei giÃ  registrato? Accedi

Password dimenticata? Recuperala

Non sei registrato?

Registrati con e-mail
Informativa Privacy Politica Editoriale
Termini e Condizioni

Incendio nella pineta di Macchia dâ€™Isernia domato dai Vigili del Fuoco

AttualitÃ 
Condividi su:

Nonostante le recenti piogge, nel pomeriggio di oggi, intorno alle ore 15:00, un incendio Ã¨ divampato lungo la strada che costeggia la pineta di Macchia d'Isernia.


 

L'immediato intervento delle squadre del Comando provinciale dei Vigili del Fuoco di Isernia ha permesso di circoscrivere e spegnere le fiamme in breve tempo, evitando che il rogo si propagasse ulteriormente e provocasse danni piÃ¹ estesi.


 

Le fiamme hanno comunque interessato circa mezzo ettaro di pineta. Le operazioni di bonifica e messa in sicurezza dell'area si sono concluse senza ulteriori criticitÃ , scongiurando la possibilitÃ  di riprese del fuoco.


 

Condividi su:

Seguici su Facebook