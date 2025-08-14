Incendio nella pineta di Macchia dâ€™Isernia domato dai Vigili del Fuoco

Nonostante le recenti piogge, nel pomeriggio di oggi, intorno alle ore 15:00, un incendio Ã¨ divampato lungo la strada che costeggia la pineta di Macchia d'Isernia.





L'immediato intervento delle squadre del Comando provinciale dei Vigili del Fuoco di Isernia ha permesso di circoscrivere e spegnere le fiamme in breve tempo, evitando che il rogo si propagasse ulteriormente e provocasse danni piÃ¹ estesi.





Le fiamme hanno comunque interessato circa mezzo ettaro di pineta. Le operazioni di bonifica e messa in sicurezza dell'area si sono concluse senza ulteriori criticitÃ , scongiurando la possibilitÃ di riprese del fuoco.



