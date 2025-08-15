Trivento, Biagio Izzo porta allegria nella vigilia di Ferragosto

Dopo una giornata dal meteo incerto, la serata di ieri, 14 agosto, ha offerto a Trivento un clima ideale per lo spettacolo di Biagio Izzo in contrada Montagna.

Il comico napoletano ha intrattenuto il numeroso pubblico con il suo umorismo brillante e lâ€™energia che lo contraddistingue, alternando sketch, aneddoti e momenti di improvvisazione.

La contrada si Ã¨ trasformata in un grande palcoscenico allâ€™aperto, dove famiglie, gruppi di amici e spettatori arrivati dai paesi vicini hanno condiviso una serata di spensieratezza e allegria. Una serata estiva trascorsa tra risate e buonumore condiviso.