Isernia, controlli di Ferragosto: fermati due ladri in appartamento, uno era latitante da 10 anni

La Polizia di Stato di Isernia ha fermato due cittadini georgiani, presunti autori di furto presso alcune abitazioni del capoluogo pentro. In particolare, durante la scorsa notte, personale dell'Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico della Questura di Isernia, nell'ambito dell'attivitÃ di controllo del territorio â€“ peraltro oggetto di rafforzamento per la settimana di ferragosto, su disposizione del Questore di Isernia, proprio al fine di prevenire reati predatori â€“ ha fermato un veicolo poi risultato a noleggio, e ha identificato i due individui, entrambi gravati da numerosi precedenti specifici. Inoltre, i due soggetti sono stati sorpresi con attrezzi da scasso, guanti e bandane, e uno dei due Ã¨ stato riconosciuto dagli operatori come presunto autore di un furto in appartamento perpetrato in localitÃ San Lazzaro nella mattinata precedente, come Ã¨ emerso dal raffronto con le immagini delle telecamere di sorveglianza site nell'appartamento.

Dopo gli accertamenti di rito, uno dei due cittadini stranieri, irregolare sul territorio nazionale, Ã¨ stato accompagnato presso il CPR di Ponte Galeria (RM) per la successiva espulsione. L'altro, risultato destinatario di un ordine di carcerazione emesso, sempre per reati predatori, nel 2015 dal GIP di Milano per l'espiazione di una condanna alla pena della reclusione di anni 3, mesi 11 e giorni 4 Ã¨ stato tratto in arresto e condotto presso la locale Casa Circondariale. Isernia, 14 agosto 2025