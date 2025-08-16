Vasto, in corso la tradizionale Sagra delle Campanelle di San Rocco

È oggi, 16 agosto, che Vasto celebra una delle sue feste più caratteristiche: la Sagra delle Campanelle, in onore di San Rocco, protettore dei pellegrini e dei viaggiatori. La festa richiama l’antica tradizione secondo cui il santo, durante i suoi pellegrinaggi, portava con sé un bastone con una campanella legata. Oggi, ogni campanella venduta è un piccolo omaggio a questa storia secolare.

Piazza Rossetti si anima di bancarelle colorate dove sono in vendita campanelle di ogni tipo, interamente realizzate a mano: dall’ottone alla porcellana, dal legno all’uncinetto, fino a pezzi unici da collezione. Questa mattina, la festa ha visto l’esibizione del Gruppo Folkloristico “Aniello Polsi”, fondato nel 1983, che ha interpretato tra le altre canzoni anche “Reginella Campagnola”, celebre brano del triventino Eldo Di Lazzaro.

Tra l’allegro scampanellio delle bancarelle, i visitatori possono passeggiare tra colori, arte e tradizione, immergendosi in un’atmosfera vivace e festosa che rende la Sagra delle Campanelle un appuntamento davvero speciale per Vasto!