“Nice to Rock You”: a Vasto il 18 agosto la presentazione del libro sugli incontri che hanno fatto la storia della musica

Appuntamento con il rock e la grande musica a Vasto. Lunedì 18 agosto, alle ore 19:00, presso la Sala Aldo Moro (ex edifici scolastici, Corso Nuova Italia), sarà presentato “Nice to Rock You – Incontri che hanno fatto la storia della musica” (Hoepli), il nuovo libro firmato da Ezio Guaitamacchi, Leonardo Follieri e Jessica Testa. L’ingresso è gratuito fino a esaurimento posti e l’evento si svolge con il patrocinio del Comune di Vasto.

Il volume, arricchito dalla prefazione di Manuel Agnelli, racconta i momenti – fortunati o del tutto casuali – che hanno segnato la storia del rock, incontri senza i quali il panorama musicale mondiale avrebbe preso pieghe molto diverse. Diviso in cinque sezioni – “Once in a Lifetime” (incontri che hanno fatto epoca), “Two of Us” (anime gemelle), “Money for Nothing” (arte e business), “Who Are You” (occasioni casuali) e “Old Friends” (amicizie durature) – il libro raccoglie 30 storie speciali. Ogni racconto è arricchito da fotografie inedite e da due brani musicali, ascoltabili tramite QR code, che compongono una vera e propria colonna sonora delle narrazioni.

A presentare l’opera saranno Leonardo Follieri e Jessica Testa, che guideranno il pubblico tra aneddoti e curiosità, con il supporto di contributi audio e video proiettati nel corso della serata.

Gli autori

• Ezio Guaitamacchi: musicologo, musicista e intrattenitore, è tra i nomi di riferimento del giornalismo musicale italiano. Ha pubblicato venticinque saggi dedicati al rock, è conduttore radio e tv, docente, musicista e storyteller.

• Leonardo Follieri: giornalista e autore. Ha esordito con “Rock & Arte” (Hoepli, 2018), tradotto anche in spagnolo, e ha collaborato a “1973 – L’anno cruciale della musica raccontato in 73 dischi leggendari” (Arcana, 2023). Dal 2016 coordina la redazione e le produzioni di Jam TV e dal 2023 insegna Storia del Rock all’Hard Rock Cafe di Milano.

• Jessica Testa: giornalista, violinista e autrice. Ha collaborato a “La storia del rock” (Hoepli, 2022), a “1973 – L’anno cruciale della musica raccontato in 73 dischi leggendari” (Arcana, 2023), al “Manuale di storia della popular music e del jazz” (Volontè & Co, 2022) e ha curato le ricerche per “She’s a Woman” (Rizzoli Lizard, 2023). Dal 2016 è redattrice di Jam TV.

Un appuntamento imperdibile per gli appassionati di musica e cultura rock, che potranno incontrare due degli autori e rivivere storie che hanno cambiato per sempre il mondo delle sette note.