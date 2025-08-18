Truffe agli anziani: i Carabinieri di Venafro denunciano due persone

Continua lâ€™attivitÃ di prevenzione e repressione dei Carabinieri della Compagnia di Venafro nellâ€™ambito delle truffe in danno di persone anziane. I militari dellâ€™Aliquota Operativa della Compagnia, con il supporto dei colleghi della Stazione di Sesto Campano, al termine di articolata e complessa attivitÃ investigativa, hanno proceduto al deferimento in stato di libertÃ alla Procura della Repubblica di Isernia di due cittadini, un uomo ed una donna, entrambi originari della provincia di Caserta, responsabili di truffa ai danni di persone anziane. In particolare, tra i Comuni di Venafro e Sesto Campano, numerosi sono stati i tentativi di truffa, alcuni, purtroppo, andati a buon fine.

Sempre le solite modalitÃ a contraddistinguerli: lâ€™anziano riceveva la telefonata da un sedicente parente (figlio o nipote) o da un sedicente Carabiniere che riferivano â€“ a seconda dei casi â€“ di situazioni di imminente pericolo in cui si erano imbattuti e che, al fine di risolvere e/o evitare gravi conseguenze era necessario il pagamento di una ingente somma di denaro che avrebbe ritirato direttamente a domicilio un incaricato.

Molti cittadini, compreso di essere vittime di raggiro e memori degli incontri sulla prevenzione tenuti dallâ€™Arma dei Carabinieri e della relativa attivitÃ di informazione, segnalavano lâ€™evento che, vedeva una donna vittima del vile reato. I Carabinieri, prontamente intervenuti, riuscivano ad ottenere da lei una precisa e dettagliata descrizione e, visionando con attenzione le immagini dei sistemi di video sorveglianza della zona nonchÃ© ponendo in essere particolare attivitÃ tecnica, riuscivano a identificare e rintracciare i rei. Uno di questi, tra lâ€™altro, era giÃ sottoposto al regime dellâ€™obbligo di dimora nella Provincia di Caserta.

Per lui, a seguito di richiesta dei militari, lâ€™AutoritÃ Giudiziaria ha emesso una ordinanza di custodia cautelare agli arresti domiciliari. Il Procedimento si trova nella fase delle indagini preliminari durante il quale gli indagati potranno fare le loro difese ai sensi del Codice di Procedura Penale. Gli indagati sono considerati non colpevoli fino a quando la loro colpevolezza non sia stata accertata con una sentenza definitiva.