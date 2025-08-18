Parte la Comunità Energetica "Agnone l'Atene del Sole"

Dal sito del Comune di Agnone: Come aderire alla Comunità Energetica Rinnovabile

Si avvisano i cittadini che la COMUNITA’ ENERGETICA RINNOVABILE (CER) “AGNONE L’ATENE DEL SOLE” sta per partire. Il Comune ha iniziato le procedure per la realizzazione di un insieme di impianti al momento solo fotovoltaici, per la generazione e il consumo di Energia Elettrica dei cittadini membri della CER. L’obiettivo principale è quello di fornire benefici ambientali, economici e sociali ai propri membri e alle aree locali in cui opera, attraverso l’autoconsumo di energia rinnovabile.

Vantaggi del far parte di una CER

Ogni aderente consumatore, oltre ad aver riconosciuto una parte dell’incentivo destinato alla CER sulla base del proprio consumo, durante la produzione dell’impianto, godrà anche, grazie all’autoconsumo di energia rinnovabile, prodotta localmente, della riduzione di quantità di energia che i membri devono acquistare dalla rete, diminuendo i costi variabili e le accise relative.

Si ricorda che tutti i partecipanti alla CER mantengono il loro status di clienti finali con il loro fornitore di energia elettrica e hanno la facoltà di uscire dalla Comunità quando lo desiderano, secondo le regole e le indicazioni contenute nel regolamento.

Cosa fare per aderire

Sia i cittadini che hanno già espresso la loro intenzione di aderire, sia coloro che hanno intenzione di farne parte, debbono recarsi presso il COMUNE, nei giorni 21 agosto – 26 agosto – 28 agosto – 4 settembre 2025 dalle ore 10:00 alle ore 13:00, e produrre manifestazione di interesse alla adesione alla CER, fornendo le ultime bollette di consumo; sottoscrivere l’atto costitutivo della CER con allegato Statuto; prendere visione e Regolamento interno della CER.

Documenti e dati necessari