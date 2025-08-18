Agnone lancia la sua prima edizione del "Got Talent": sul palco giovani artisti e talenti locali

Agnone (IS) â€“ La cittÃ di Agnone si prepara a scoprire i talenti nascosti del suo territorio con la prima edizione di "Agnone's Got Talent". L'evento, organizzato dai giovani di Agnone, in collaborazione con il Comune e la Pro Loco, si terrÃ martedÃ¬ 19 agosto 2025, alle ore 21:30, in Largo Sabelli.

La serata Ã¨ un invito a chiunque abbia "voglia di cantare, suonare, ballare, recitare" per esprimere liberamente il proprio talento. Il motto dell'evento Ã¨ "Getta la maschera e svelaci il tuo temperamento da SHOWMAN".

L'evento sarÃ presentato da Loredana Marcovecchio e Paolo Porrone, con la direzione artistica di Fabio Verdone. La regia audio e video sarÃ a cura di David Di Mario e Gabriele Iaciancio, mentre l'organizzazione generale Ã¨ affidata ad Alfredo Labbate e Felice Longo.

Per i partecipanti, il primo classificato riceverÃ un premio di 300â‚¬, ma ci saranno riconoscimenti per tutti i concorrenti. Il termine ultimo per iscriversi era fissato per il 10 agosto. Per informazioni e iscrizioni Ã¨ possibile contattare la Pro Loco di Agnone.