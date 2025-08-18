Partecipa a Alto Molise

Sei giÃ  registrato? Accedi

Password dimenticata? Recuperala

Non sei registrato?

Registrati con e-mail
Informativa Privacy Politica Editoriale
Termini e Condizioni

Agnone lancia la sua prima edizione del "Got Talent": sul palco giovani artisti e talenti locali

AttualitÃ 
Condividi su:

 

 

 

Agnone (IS) â€“ La cittÃ  di Agnone si prepara a scoprire i talenti nascosti del suo territorio con la prima edizione di "Agnone's Got Talent". L'evento, organizzato dai giovani di Agnone, in collaborazione con il Comune e la Pro Loco, si terrÃ  martedÃ¬ 19 agosto 2025, alle ore 21:30, in Largo Sabelli.

La serata Ã¨ un invito a chiunque abbia "voglia di cantare, suonare, ballare, recitare" per esprimere liberamente il proprio talento. Il motto dell'evento Ã¨ "Getta la maschera e svelaci il tuo temperamento da SHOWMAN".

L'evento sarÃ  presentato da Loredana Marcovecchio e Paolo Porrone, con la direzione artistica di Fabio Verdone. La regia audio e video sarÃ  a cura di David Di Mario e Gabriele Iaciancio, mentre l'organizzazione generale Ã¨ affidata ad Alfredo Labbate e Felice Longo.

Per i partecipanti, il primo classificato riceverÃ  un premio di 300â‚¬, ma ci saranno riconoscimenti per tutti i concorrenti. Il termine ultimo per iscriversi era fissato per il 10 agosto. Per informazioni e iscrizioni Ã¨ possibile contattare la Pro Loco di Agnone.

Condividi su:

Seguici su Facebook