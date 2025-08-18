Una "Noche de Tango" ad Agnone: la Terrazza di Palazzo San Francesco ospita cultura e musica

Agnone (IS) â€“ La musica e la cultura del tango argentino arrivano ad Agnone con un evento speciale dedicato ad AnÃ­bal Troilo. La "Noche de Tango" si terrÃ venerdÃ¬ 22 agosto 2025 sulla Terrazza di Palazzo San Francesco.

La serata sarÃ divisa in due momenti. Si inizierÃ alle ore 18:30 con un incontro culturale intitolato "Radici in Musica da Agnone a Buenos Aires". L'incontro sarÃ introdotto e moderato da Silvana Di Toro, e vedrÃ la partecipazione della professoressa Letizia Bindi dell'Unimol che interverrÃ su "Migrazioni: Femminile, Plurale" e del maestro Simone Marini che parlerÃ de "El Alma del Tango". Ãˆ prevista la partecipazione straordinaria dei maestri Zaira Raucci e Dario Di Nunno dell'associazione MIL Pasos Molise.

Alle ore 21:00, la serata proseguirÃ con la Milonga "El Bandaneon de Buenos Aires". I partecipanti potranno ballare al ritmo dell'Orchestra Gran Tango, diretta da Simone Marini, con le selezioni musicali curate da TJ Sallu.

L'evento Ã¨ promosso dal Comune di Agnone in collaborazione con l'Associazione I Cavalieri del Verrino.