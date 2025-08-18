Quale sanità per l’Alto Molise? A Pescopennataro il confronto con istituzioni e cittadini

Giovedì 21 agosto alle ore 17.00, presso la Dimora Montagna Amica di Pescopennataro (IS), si terrà un importante incontro pubblico dal titolo “La sanità nelle aree interne: quale futuro per l’Alto Molise?”.

L’iniziativa, promossa dal Comune di Pescopennataro, nasce dalla necessità di affrontare una delle questioni più delicate e sentite del territorio: la tutela della salute e il futuro dei servizi sanitari nelle aree interne, troppo spesso penalizzate da carenze strutturali e logistiche.

Dopo i saluti istituzionali e l’introduzione del sindaco Pompilio Sciulli, interverranno autorevoli rappresentanti delle istituzioni locali, regionali ed europee, oltre al mondo ecclesiastico:

Daniele Saia, Presidente della Provincia di Isernia

Stefania Passarelli, Consigliera Regionale Molise

Alessio Monaco, Consigliere Regionale Abruzzo

Giovanni Di Santo, Direttore Generale ASReM

Aldo Patriciello, Membro del Parlamento Europeo

Monsignor Camillo Cibotti, Vescovo della Diocesi di Isernia-Venafro e Trivento

Le conclusioni saranno affidate al Presidente della Regione Molise, Francesco Roberti, a testimonianza dell’attenzione diretta che la Regione intende dedicare a questa problematica.

L’incontro rappresenta un’occasione di confronto aperto e costruttivo tra cittadini, amministratori e istituzioni, con l’obiettivo di delineare strategie e proposte concrete per garantire un futuro sostenibile alla sanità in Alto Molise e, più in generale, nelle aree interne.