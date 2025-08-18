Vandali in azione ad Agnone: danneggiata la Villetta e l'area giochi appena rinnovata

AGNONE (IS) â€“ Atti di vandalismo hanno colpito Agnone, dove sono stati registrati danni significativi alle strutture pubbliche della Villetta in piazza UnitÃ d'Italia. I responsabili, non ancora identificati, hanno preso di mira le aiuole e l'area giochi del parco, uno spazio di recente ristrutturazione.

Alla Villetta sono state divelte le lastre di rivestimento dei muretti delle aiuole, lasciando una scena di degrado visibile . Ancora piÃ¹ preoccupante Ã¨ il danno arrecato all'altalena del parco giochi, le cui viti sono state manomesse, rendendo potenzialmente pericoloso l'utilizzo del gioco.

Il fatto assume una particolare gravitÃ considerando che l'area era stata recentemente rinnovata e dotata di giochi nuovissimi, a beneficio della comunitÃ e soprattutto dei bambini. Questo episodio si inserisce in un contesto piÃ¹ ampio di inciviltÃ , con atti vandalici che non solo deturpano il patrimonio pubblico, ma minacciano anche la sicurezza dei cittadini e dei piÃ¹ piccoli. L'incidente ha destato indignazione tra i cittadini, che sperano in un rapido ripristino dei luoghi e in una maggiore tutela degli spazi comuni.