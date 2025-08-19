Innovazione e formazione: il Majorana di Termoli tra i 54 Campus italiani

Avrà sede nell’Istituto di Istruzione Superiore “E. Majorana” di Termoli. Sono 54 le strutture individuate in Italia. A ciascun istituto e al relativo partenariato andranno 750 mila euro per la formazione e la realizzazione di spazi di apprendimento innovativi.

C’è anche un istituto scolastico molisano tra i Campus formativi universitari innovativi voluti dal Ministero dell’Istruzione e del Merito per potenziare la filiera tecnologico-professionale (4+2). Si tratta dell’Istituto di Istruzione Superiore “E. Majorana” di Termoli, individuato tra le 54 strutture a livello nazionale, con un investimento complessivo di 40,5 milioni di euro. I campus sono realizzati dagli istituti tecnici e professionali in partenariato con le Fondazioni ITS Academy, università, centri di ricerca, aziende e associazioni datoriali, in un'ottica di stretta collaborazione tra mondo della formazione e sistema produttivo. L’iniziativa, sottolineano dal Mim, rappresenta un tassello fondamentale per il potenziamento della filiera tecnologico-professionale (4+2) e per la costruzione di esperienze didattiche e formative innovative.

I nuovi campus copriranno le principali filiere strategiche dell’economia nazionale: moda, agroalimentare ed enogastronomia, promozione, conservazione e valorizzazione del patrimonio culturale e artistico, turismo, meccatronica, nautica e aeronautica, data analysis e cybersecurity, intelligenza artificiale generativa e automazione dei processi industriali, costruzioni, biotecnologie, salute e benessere.

A ciascun istituto scolastico e al relativo partenariato sono assegnati 750 mila euro per la realizzazione di spazi integrati e dinamici, aperti all’apprendimento e alla formazione sul campo, dotati di metodologie didattiche innovative e sistemi avanzati di Intelligenza Artificiale. I 54 progetti selezionati sono stati scelti tra 436 candidature.