Trignina insicura e congestionata: Molise e Abruzzo uniti nella richiesta a Salvini

L’assessore regionale alle Attività Produttive del Molise, Michele Lucente, insieme alla collega della Regione Abruzzo, Tiziana Magnacca, ha sollecitato un incontro urgente con il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Matteo Salvini, per affrontare la situazione della Strada Statale 650 “Fondovalle Trignina”.

Secondo Lucente, l’arteria rappresenta un collegamento strategico tra Molise e Abruzzo, nonché un tratto essenziale dell’asse Tirreno–Adriatico. Tuttavia, la strada, a una sola corsia per senso di marcia, non è più in grado di reggere l’intenso flusso veicolare, soprattutto quello pesante legato al trasporto merci. Una condizione che, oltre a rallentare la competitività delle imprese locali, mette seriamente a rischio la sicurezza dei cittadini, come dimostrano i numerosi incidenti registrati negli ultimi anni.

“È tempo di passare dalle sollecitazioni ai fatti” – ha sottolineato Lucente, richiamando l’attenzione del Governo su un tema più volte posto da comunità locali, Camere di Commercio e operatori economici. La richiesta condivisa con Magnacca mira ad avviare un concreto piano di ammodernamento e messa in sicurezza della Trignina, così da garantire non solo maggiore tutela per chi viaggia, ma anche una più solida infrastruttura a supporto del sistema economico-produttivo di Molise e Abruzzo.

L’obiettivo, ribadisce l’assessore, è trasformare la Fondovalle Trignina da tratto critico a volano di sviluppo, mobilità e competitività per l’intero territorio.