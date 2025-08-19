Stellantis, dopo le ferie Atessa riparte con 400 addetti in meno

ATESSA, 19 agosto 2025" Il nostro obiettivo Ã¨ richiamare Stellantis e il Governo a una responsabilitÃ sociale per tutti i dipendenti, questa transizione ecologica ci sta togliendo il lavoro.

Una responsabilitÃ sociale per salvaguardare e tutelare l'industria dell'auto del nostro Paese".

Lo dice all'ANSA Nicola Manzi, coordinatore Uilm Abruzzo, nel giorno in cui alla Stellantis di Atessa, ex Sevel, Ã¨ ripresa la produzione dopo le ferie. Rispetto a prima delle ferie gli addetti sono 400 in meno, in seguito alla "separation", la fuoriuscita incentivata; lo stabilimento ha una capacitÃ produttiva di 970 veicoli al giorno su tre turni

. Oggi si lavora su due turni, la produzione Ã¨ di 650 veicoli al giorno, il terzo turno (notturno) Ã¨ stato sospeso da qualche mese

"Una ripresa nel segno della speranza - dice Manzi -. Ci auguriamo che i numeri crescano. Stellantis

Non mancano le preoccupazioni, legate a cassa integrazione, retribuzioni e indotto, perchÃ© non tutti i fornitori hanno capacitÃ di rispondere a un'ulteriore contrazione o crisi del mercato. Nello stabilimento della Val di Sangro a giugno 2024, per la crisi di mercato, Ã¨ scattata la cassa integrazione, seguita dal contratto di solidarietÃ , fino a dicembre prossimo.



"Per quanto riguarda Stellantis di Atessa il motore endotermico Ã¨ ancora vigente e funzionante perchÃ© chi acquista Ducato lo fa per lavorare. E' un prodotto appetibile - continua il coordinatore Uilm Abruzzo - Quindi la scadenza del 2035 sta avendo un effetto completamente diverso da quello che accade nel settore auto: le persone continuano ad acquistare il Ducato per affidabilitÃ e rapporto qualitÃ -prezzo. Una ripresa con 640-650 veicoli al giorno, numeri che consideriamo bassi, va sostenuta attraverso le richieste di mercato che dovrebbero arrivare, e soprattutto incentivando la possibilitÃ di aumentare la produzione del Ducato elettrico, oggi ferma a 5/6 veicoli: dovremmo creare le condizioni affinchÃ© il cliente finale sia nelle condizioni di acquistare un Ducato anche elettrico, e renderlo competitivo".

