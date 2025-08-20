Vasto, il 23 agosto Drusilla Foer con il suo spettacolo Parla con Dru â€“ Chiacchiere e Canzoni

Sabato 23 agosto lâ€™Arena Ennio Morricone di Vasto ospiterÃ una delle personalitÃ piÃ¹ originali e amate della scena culturale italiana: Drusilla Foer. Alle ore 21:00 andrÃ in scena Parla con Dru â€“ Chiacchiere e Canzoni, un incontro-spettacolo che fonde ironia, musica e riflessione, coinvolgendo chi assisterÃ in un viaggio confidenziale e sorprendente nel mondo dellâ€™artista.

Lâ€™evento Ã¨ organizzato da Grido APS con il patrocinio dellâ€™Assessorato alla Cultura e al Turismo del Comune di Vasto. Lo spettacolo si sviluppa come una chiacchierata dal tono informale: tra le domande del moderatore, lâ€™attore e doppiatore Dario Leone, e gli interventi del pubblico, Madame Foer si racconta con la sua consueta eleganza, alternando leggerezza e profonditÃ , arguzia e commozione. Lâ€™incontro sarÃ arricchito da momenti musicali in cui lâ€™artista interpreterÃ dal vivo alcune delle sue canzoni preferite, trasformandole in esperienze inedite grazie al suo stile unico e alla sua intensitÃ interpretativa.

Cantante, attrice e autrice, Drusilla Foer Ã¨ una figura anticonformista e raffinata, capace di attraversare con successo teatro, televisione, radio, cinema e web. Dopo spettacoli di culto come Eleganzissima e Venere Nemica, Ã¨ stata co-conduttrice del Festival di Sanremo 2022, ha condotto i David di Donatello, pubblicato il libro Tu non conosci la vergogna e lâ€™album di inediti DRU (2023). Negli ultimi mesi Ã¨ tornata sul palco con un tour da tutto esaurito di Venere Nemica ed Ã¨ apparsa nella seconda stagione della serie Netflix Tutto Chiede Salvezza.

Lâ€™ingresso allâ€™evento Ã¨ a pagamento. I biglietti sono disponibili online su Ciaotickets, presso il Bar Due Pini a Vasto o la sera stessa dello spettacolo direttamente al botteghino dellâ€™Arena, che aprirÃ alle ore 19:00. Una serata che permetterÃ agli spettatori di conoscere piÃ¹ da vicino Madame Foer, attraverso la sua voce, il suo spirito brillante e la sua inconfondibile eleganza.