Trivento, al via la Scalinata dei Sapori: un viaggio tra gusto e note

Questa sera Trivento si anima con la sedicesima edizione della Scalinata dei Sapori. I preparativi sono in corso già da questa mattina, mentre il borgo si prepara ad accogliere ospiti e visitatori. L’evento, ormai imperdibile per molisani e non, prenderà vita lungo la monumentale Scalinata di San Nicola, a partire dalle ore 19:00.

Le antiche stradine del centro storico si coloreranno di profumi, sapori e suoni della tradizione culinaria locale. I partecipanti potranno percorrere nove tappe gastronomiche, assaggiando piatti tipici come pizza e foglie, ndrit, accasalafredda e le immancabili cancelle, accompagnati da una selezione di vini della Cantina Di Majo Norante.

La serata sarà animata da musica dal vivo, con quattro band, tra cui la street band itinerante Sassinfunky, che porteranno ritmo e allegria tra le vie del borgo.



L’evento è promosso dall’associazione “La Scalinata dei Sapori”, in collaborazione con varie realtà locali, per valorizzare la tradizione e la cultura del territorio. I biglietti sono disponibili online su TicketSms o in loco presso l’infopoint di Piazza Fontana, aperto dalle 17:30 fino all’inizio dell’evento.

Gusta, ascolta e lasciati trasportare dalla magia di Trivento tra i suoi angoli più suggestivi!