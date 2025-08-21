Partecipa a Alto Molise

Assemblea pubblica del PD di Agnone – Servizi sociali e Fondi pnrr: i sindaci di Agnone e Isernia a confronto in piazza Giovanni Paolo II

Attualità
Un appuntamento pubblico organizzato dal Circolo PD "Libero Serafini" per discutere di accorpamenti, risorse e prospettive del territorio. Il Circolo del Partito Democratico "Libero Serafini" di Agnone invita cittadini, associazioni e operatori a partecipare a "Confronto con gli amministratori – Piano Sociale, PNRR e politiche locali", un incontro aperto in programma giovedì 22 agosto alle 17:30 in Piazza Giovanni Paolo II (zona pedonale).

 Interverranno Daniele Saia, Sindaco di Agnone, e Piero Castrataro, Sindaco di Isernia, per confrontarsi su due nodi centrali: 

• il futuro degli ambiti sociali e il rischio di allontanare i servizi dalle comunità più periferiche; 

• le opportunità del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), i tempi di spesa e le progettualità concrete già avviate o da avviare. 

L'introduzione sarà a cura di Agnese Guerrizio, segretaria del Circolo PD "Libero Serafini", mentre la moderazione sarà affidata a Michela Cerbaso. Il dibattito sarà libero e partecipato: sarà possibile intervenire dal pubblico per domande e contributi. «Non vogliamo un accorpamento calato dall'alto – spiega la segretaria Guerrizio – ma un confronto trasparente tra amministrazioni e cittadini per evitare che la razionalizzazione diventi un'occasione di spopolamento dei servizi. 

Il PNRR può essere una risorsa straordinaria, se le scelte terranno conto delle distanze, della viabilità e della rete di solidarietà già esistente». Ingresso libero, nessuna iscrizione richiesta."

