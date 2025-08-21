Agnone, ore 21:30: “La Voce dei Popoli” – un viaggio tra identità, suoni e speranze sul corso Vittorio Emanuele

Agnone si prepara ad accogliere una serata speciale dedicata all’incontro tra culture e alla forza dell’espressione artistica. Oggi, alle 21:30, sul Corso Vittorio Emanuele, area pedonale adiacente Hotel Sammartino, andrà in scena “La Voce dei Popoli”, iniziativa organizzata da Hator, dal Sai in collaborazione con la Comunità per Minori e con il patrocinio dal Comune di Agnone

L’evento vuole essere un viaggio tra identità, suoni e speranze, un’occasione per dare spazio a voci diverse che raccontano esperienze, radici e aspirazioni. Attraverso musica, testimonianze e momenti di condivisione, il pubblico potrà vivere un percorso capace di unire tradizione e contemporaneità, locale e globale.

“La Voce dei Popoli” rappresenta non solo un momento di intrattenimento, ma anche un’opportunità di riflessione sulla ricchezza che nasce dall’incontro e dal dialogo tra culture.

La cittadinanza è invitata a partecipare e a lasciarsi trasportare dalle sonorità e dai racconti che animeranno il cuore di Agnone in questa serata d’estate.