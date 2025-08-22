San Felice del Molise: Avis celebra il dono del sangue con un murales di Davide Scutece

È stato inaugurato nella serata di oggi, 22 agosto, a San Felice del Molise, davanti al Centro C.O.C. Comunale in via Pescara, il nuovo murales realizzato dall’artista sansalvese Davide Scutece. All’evento hanno partecipato il sindaco, i cittadini e i soci di Avis. L’opera è stata commissionata da Avis Regionale Molise, in collaborazione con la sezione locale.

Il murales ritrae una parte del paese, con una goccia di sangue simbolo di Avis da cui si irradiano raggi a forma di piccole gocce, accompagnata dal motto “Avis Dona Salva Condividi”. L’opera ribadisce l’impegno dell’associazione nella promozione del dono come gesto semplice ma dal valore immenso.

Nato il 12 agosto 1974 a Gevelsberg, in Germania, Scutece vive oggi a San Salvo. La sua arte si distingue per un approccio originale: «dipingo con vento e pioggia», coinvolgendo gli elementi stessi della natura nel processo creativo. Le sue opere, tra cui Luce mistica (2022) e Nuvola (2023), sono racconti viventi che fondono fantasia e realtà, spesso usando acrilico, olio e gesso. Scutece ha iniziato a dipingere da bambino e, sotto la guida di Enio Minerva, allievo di Renato Guttuso, ha sviluppato il proprio stile. Dal 1999 espone in mostre personali e collettive, in Italia e all’estero, con oltre 3.000 opere tra oli, acrilici, collage e murales. La sua arte ha un’eco globale, apprezzata da collezionisti su piattaforme come Saatchi Art e Singulart, pur mantenendo un approccio intimo e personale verso ogni spettatore.

L’inaugurazione di oggi ha mostrato un’opera che unisce arte contemporanea, valorizzazione del territorio e sensibilizzazione sul dono del sangue, celebrando il legame tra comunità, arte e solidarietà.