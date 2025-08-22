Vasto, l’arte di Cinzia Corti protagonista al Toson d’Oro: un sasso per Sergio Múñiz

Un nuovo appuntamento unisce arte e spettacolo a Vasto. Cinzia Corti, milanese di origine ma ormai vastese d’adozione, conosciuta come “la signora dei sassi”, domenica 24 agosto consegnerà una sua creazione a Sergio Múñiz, attore spagnolo amatissimo dal pubblico italiano. L’occasione sarà la 37ª edizione del Toson d’Oro, dove Múñiz vestirà i panni del principe Fabrizio Colonna.

Negli anni i suoi sassi hanno raggiunto le mani di numerosi protagonisti della musica, della televisione e dello spettacolo. Tra i tanti, Mogol, Beppe Vessicchio, Orietta Berti, Stefano Jurgens, Paolo Bonolis, Fausto Leali, Biagio Izzo, Emanuela Aureli, Sandro Giacobbe, Carlo Conti, Marco Masini e molti altri ancora. Solo di recente le sue creazioni sono state donate anche a Vanessa Gravina, Rocío Muñoz Morales e Barbara Rossi. A loro si aggiungerà presto Sergio Múñiz, con un dono che segna un nuovo capitolo del suo percorso artistico.

Arrivata a Vasto otto anni fa dopo una carriera in televisione e nel settore commerciale, Cinzia Corti ha trovato nel mare e nei paesaggi abruzzesi l’ispirazione per coltivare la sua innata passione per la pittura. Durante il lockdown i suoi sassi dipinti, disseminati per la città, hanno portato conforto e speranza, diventando un simbolo di vicinanza e comunità. Oggi la sua arte, che ha ricevuto premi e riconoscimenti anche a livello nazionale e internazionale, resta profondamente radicata nel territorio. Domenica, il Toson d’Oro sarà così anche occasione per celebrare l’arte di Cinzia, che attraverso i suoi sassi porta Vasto accanto a volti noti della cultura e dello spettacolo.