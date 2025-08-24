Campomarino, grande partecipazione allâ€™evento informativo sul nido di tartaruga Caretta caretta

Grande curiositÃ e partecipazione questa mattina a Campomarino per lâ€™evento divulgativo organizzato dalle Guardie Ambientali dâ€™Italia ODV â€“ Sezione di Termoli, in collaborazione con il Centro Studi Cetacei di Pescara, presso la spiaggia libera dove Ã¨ stato messo in sicurezza il nido di tartaruga Caretta caretta.

Numerosi bagnanti, famiglie e soprattutto bambini hanno seguito con entusiasmo le spiegazioni della Dott.ssa Daniela Profico del CSC, ponendo tante domande e mostrando grande interesse per la straordinaria avventura della natura che si sta compiendo sulla costa. Lâ€™area, grazie a un sistema di sorveglianza installato nelle scorse settimane, sarÃ monitorata in maniera continua per garantire la massima tutela durante tutto il periodo di attesa della schiusa.

La mattinata ha regalato un momento di scoperta e partecipazione collettiva, con tanti bagnanti coinvolti nel seguire da vicino la storia del nido.