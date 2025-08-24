â€œLa Vespata Molisana" ha festeggiato il suo decennale a Poggio Sannita

Domenica 17 Agosto a Poggio Sannita ( IS ) si Ã¨ tenuta la 10Â° Edizione della Vespata Molisana. Sono passati 10 anni da quel 2015 quando a Poggio Sannita, un piccolo paesino dell'Alto Molise, un manipolo di Vespisti girava per le vie del paese mentre oggi la famiglia Vespistica Poggese Ã¨ cresciuta fortemente arrivando a circa 70 Vespa diventando cosÃ¬ la "succursale estiva" del Club Vespa nel tempo di Roma poichÃ© sia il Presidente che alcuni componenti del Direttivo sono di origine Molisana.

La manifestazione non Ã¨ mai stata inserita a Calendario del Vespa Club d'Italia poichÃ© vuole mantenere la sua connotazione ovvero un appuntamento di appassionati Vespisti (Ritrovo -Artrov- in dialetto molisano) che si incontrano ogni anno nella terza domenica di Agosto per trascorrere qualche ora in armonia; infatti la giornata oltre ad un bellissimo giro tra curve e tornanti del meraviglioso Molise Ã¨ proseguita sulle curve del vicino Abruzzo ed Ã¨ stata animata con la partecipazione al Carnevale Estivo di Castiglione Messer Marino dove i vespisti anch'essi mascherati si sono immersi nel clima carnevalesco.

Nell'ambito della manifestazione Ã¨ stato assegnato il Premio Simpatia a Emanuele, Antonella e la simpaticissima "Matilde" tutti Ã¨ tre con il costume da APE arrivati in sella dal Vespa Club Todi ed il premio Stravaganza ad Adele e Armando anch'essi arrivati in sella dal Vespa Club San Salvo coloratissimi e carichi di simpatia.

Un grazie al Comune di Poggio Sannita, Vespa Club Agnone, Comune di Castiglione Messer Marino, Ristopub Niagara (Poggio Sannita), L'altro Bar e Ristopub Mille81 (Castiglione Messer Marino) ed a tutti i partecipanti che hanno reso possibile la realizzazione della 10Â° edizione della Vespata Molisana.

Ci vediamo il prossimo anno.

Angelo Amicone