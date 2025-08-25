Campobasso, arrestato 27enne per aggressione e resistenza a pubblico ufficiale

Nella serata dello scorso 18 agosto, personale dell'Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico della Questura di Campobasso ha tratto in arresto un uomo per resistenza, violenza, minaccia e lesioni a pubblico ufficiale.

L'intervento Ã¨ scaturito a seguito di molteplici segnalazioni giunte alla sala operativa circa la presenza di due uomini, verosimilmente extracomunitari, che litigavano tra loro in una delle vie cittadine.

La Volante Ã¨ giunta sul posto e ha individuato le persone segnalate che, in evidente stato di alterazione da abuso di alcool, bloccavano la circolazione stradale, camminando e sbracciando tra i veicoli in marcia. In particolare, uno dei due alla vista dei poliziotti ha iniziato a inveire contro un automobilista, cercando di colpire il veicolo di quest'ultimo con dei calci.

Il medesimo soggetto, cittadino somalo di 27 anni, si Ã¨ mostrato sin da subito poco collaborativo anche con gli Agenti intervenuti, assumendo un atteggiamento aggressivo, oltraggioso e minaccioso verso di loro, opponendo resistenza fisica al controllo, fino a dar luogo ad una vera e propria aggressione in danno di uno dei poliziotti, che ha riportato alcune lesioni personali.

In considerazione, pertanto, dei fatti accaduti, della condotta tenuta sia in danno dei cittadini presenti in strada che degli operatori della Volante intervenuta sul posto, il soggetto Ã¨ stato arrestato. A seguito di convalida da parte dell'AutoritÃ Giudiziaria, nei suoi confronti Ã¨ stata disposta la misura cautelare dell'obbligo di presentazione alla PG.