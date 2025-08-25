Unâ€™ereditÃ  che si rinnova: le Poesie dialettali agnonesi di Valentino Nero tornano in libreria a cura del nipote Michele Luca Nero

Unâ€™ereditÃ poetica che attraversa le generazioni

A centâ€™anni dalla nascita di Valentino Nero (1924-2024) torna in libreria Poesie dialettali agnonesi, una raccolta che rappresenta non solo unâ€™opera letteraria, ma anche un documento prezioso di memoria e identitÃ culturale. Curata dal nipote Michele Luca Nero, la nuova edizione Ã¨ disponibile su Amazon e restituisce alla comunitÃ una voce poetica che ha saputo trasformare il dialetto in linguaggio universale.

Il progetto nasce da un desiderio antico: Franco Nero, figlio del poeta, custodiva con cura la prima edizione del 1967, sognando di rivederla un giorno ristampata e diffusa. Oggi quel sogno diventa realtÃ grazie al lavoro del figlio Michele Luca, che ha reso possibile un ritorno atteso e significativo.

Non si tratta di una semplice ristampa. La nuova pubblicazione Ã¨ stata pensata come uno strumento di lettura e di approfondimento, arricchito da:

immagini e apparati critici;

unâ€™introduzione storica e letteraria che inquadra lâ€™opera di Valentino nel contesto della poesia e del teatro popolare;

un vocabolario dialettale che valorizza e custodisce i termini piÃ¹ caratteristici;

la presentazione dei testi in doppia versione: dialetto agnonese e traduzione italiana fedele.

Questi elementi rendono il volume non solo accessibile a un pubblico ampio, ma anche un tassello importante nella conservazione della tradizione linguistica e poetica di Agnone.

Le poesie di Valentino Nero raccontano la vita quotidiana, gli affetti, la memoria collettiva, restituendo dignitÃ poetica a un dialetto che diventa canto, emozione e racconto universale. Non un semplice esercizio letterario, ma un gesto di radicamento e appartenenza che continua a parlare anche a chi non conosce quella lingua.

Poesie dialettali agnonesi Ã¨ soltanto lâ€™inizio di un cammino editoriale che mira a restituire nella sua interezza lâ€™opera dei Nero. Ãˆ in preparazione un secondo volume che esplorerÃ anche il teatro di Valentino, seguito da uno studio sul contributo originale di Franco Nero, fino ad arrivare alle commedie di Michele Luca Nero, dove la musica diventa parte integrante della drammaturgia. CompleterÃ lâ€™itinerario la voce poetica di Dora Nero, che offrirÃ alla tradizione familiare una nuova, preziosa prospettiva femminile.

In questo modo poesia e teatro si intrecciano, generazione dopo generazione, in un racconto unitario che rinnova costantemente la forza creativa di una famiglia capace di fare della parola e dellâ€™arte unâ€™ereditÃ viva.

? Valentino Nero â€“ Poesie dialettali agnonesi

A cura di Michele Luca Nero

Disponibile su Amazon https://www.amazon.it/dp/B0FNN1ZL4S?fbclid=IwY2xjawMZVk1leHRuA2FlbQIxMQBicmlkETFrMzJCd09tNGQ3ZTViQzBCAR7ZPR7Fg4Mman6_pHcRdRHRc2TvD4jryjuHNySngQaePgzEqIOiKAwGqiDBnw_aem_1D9-JN9g2wAxH4zeoHrDnQ

Un libro che celebra la memoria, custodisce la lingua e rinnova la voce di una comunitÃ .