Castelguidone, il 28 agosto un dialogo tra Vangelo e Costituzione con Don Luigi Ciotti e Rosy Bindi

Giovedì 28 agosto la comunità di Castelguidone ospiterà, come ormai da tradizione, la Giornata della Legalità, dell’Impegno e della Responsabilità, che giunge quest’anno alla sua 12ª edizione. L’iniziativa, promossa dalla Scuola di Formazione all’Impegno Sociale e Politico “Paolo Borsellino” insieme alle Caritas di Abruzzo e Molise, si svolgerà nella parrocchia di Santa Maria della Stella, che da anni rappresenta il cuore di questo appuntamento.

Il programma prenderà il via alle ore 10:30 con l’accoglienza, seguita alle 11:00 dalla preghiera dell’ora media e dalla meditazione di don Luigi Ciotti dal titolo “Francesco, il Papa di una Chiesa povera e per i poveri”. Alle 12:00 è prevista la Concelebrazione Eucaristica presieduta da Mons. Tommaso Valentinetti, arcivescovo di Pescara-Penne e delegato per la Carità della Conferenza Episcopale Abruzzese-Molisana. La mattinata si concluderà con il pranzo comunitario delle 13:00. Il momento centrale dell’evento arriverà nel pomeriggio, alle 16:30, con la tavola rotonda “Vangelo e Costituzione”, che vedrà il giornalista Marco Damilano dialogare con Rosy Bindi e don Luigi Ciotti. Un confronto di alto profilo, che intende intrecciare i valori evangelici con i principi costituzionali, alla luce delle sfide sociali ed etiche di oggi.

Negli anni, Castelguidone è divenuto un punto di riferimento stabile per questa giornata, che non è solo un evento, ma anche un percorso di crescita collettiva e di impegno condiviso sui temi della legalità, della giustizia e della responsabilità civile, confermando il ruolo centrale della comunità nella promozione dei valori civili.