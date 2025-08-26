"Letture che uniscono": Ad Agnone la parola come Ponte tra le culture, strumento per superare le differenze

AGNONE (IS) â€“ Si terrÃ ad Agnone un incontro dedicato al potere della parola come ponte tra le culture e le persone. L'evento, intitolato "Letture che uniscono", si svolgerÃ mercoledÃ¬ 27 agosto 2025, alle ore 18:00, presso il Parco Lettura San Marco.

L'iniziativa Ã¨ promossa dal Comune di Agnone in collaborazione con l'associazione HATOR, la cooperativa Sirio e il Sistema di Accoglienza e Integrazione (SAI). L'Associazione DAJAI, di cui Francesco Boschi Ã¨ coordinatore, partecipa attivamente all'organizzazione e modererÃ l'incontro. Ãˆ previsto anche il contributo di Fabrizio Meo.

Il tema dell'incontro, "Le parole strumento per superare le differenze", vuole sottolineare come il dialogo e la lettura possano essere veicoli di inclusione e comprensione reciproca. Al termine della discussione, Ã¨ previsto un buffet di ringraziamento finale.