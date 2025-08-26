Bojano, stasera Max Gazzè in concerto con l’Orchestra Popolare del Saltarello

L’estate si avvia verso la conclusione, ma in Molise le emozioni musicali continuano: stasera, 26 agosto, Bojano ospita uno degli eventi più attesi della stagione. In piazza Roma, a ingresso gratuito e in occasione della festa di San Bartolomeo, il cantautore Max Gazzè si esibirà accompagnato dall’Orchestra Popolare del Saltarello, insieme a musicisti e ballerini.



L’artista porta sul palco il suo progetto “Musicae Loci”, un tour che unisce musica e cultura, rendendo ogni concerto un’esperienza unica. In ogni tappa, il cantautore collabora con le migliori orchestre popolari, reinterpretando i suoi brani in chiave originale e arricchendoli dei colori e dei suoni tipici delle diverse tradizioni locali.

Dall’elettronica al sinfonico, dal synth-pop al prog e al rock, Gazzè ha sempre saputo coniugare innovazione e pop con grande disinvoltura. Con “Musicae Loci” porta sul palco un viaggio tra le tradizioni musicali italiane, celebrando il territorio non solo come luogo geografico, ma come crocevia di storia, musica e arte. Tra i momenti più attesi della serata, non mancheranno i suoi grandi successi, in una versione nuova e coinvolgente, capace di emozionare il pubblico di ogni età.