Incidente stradale sulla SP per Poggio Sannita: Fiat Punto con madre e figlia a bordo si ribalta

Alle ore 16:30 di oggi si Ã¨ verificato un incidente stradale lungo la strada provinciale che conduce a Poggio Sannita, nei pressi del bivio di Belmonte. Secondo le prime ricostruzioni, una Fiat Punto si sarebbe ribaltata mentre in zona era in corso un forte acquazzone.

A bordo dellâ€™auto viaggiavano una madre e la figlia, entrambe residenti a Poggio Sannita. Fortunatamente, la giovane sembra uscita illesa dallâ€™impatto, mentre la madre Ã¨ stata trasportata in ospedale per i necessari accertamenti medici.

Sul posto sono immediatamente intervenuti i Vigili del Fuoco di Agnone, i Carabinieri e il personale del 118. Le operazioni di soccorso hanno reso necessaria la temporanea chiusura del traffico veicolare lungo il tratto interessato.

Le cause esatte dellâ€™incidente sono ancora in corso di accertamento, ma non si esclude che le condizioni meteorologiche avverse possano aver contribuito alla perdita di controllo del veicolo.