Meteo: Ultima settimana di agosto caratterizzata da tempo incerto su gran parte del Molise.

Ultima settimana di agosto caratterizzata da tempo incerto su gran parte del Molise.

Le prime conferme arrivano dalla Protezione civile regionale che ha diramato per domani un avviso con criticità gialla per tempoSecondo gli esperti del meteo, a partire dal pomeriggio si assisterà ad un progressivo aumento della nuvolosità con precipitazioni a prevalente carattere temporalesco in particolare sulle zone interne e rilievi. Le temperature non subiranno variazioni significative, i venti saranno deboli e il mare poco mosso.

