Trivento, la Polisportiva Pegasus attesa ai prossimi Campionati Italiani 3D di Tiro con lâ€™arco

Dal 4 al 7 settembre, lâ€™ASD Polisportiva Pegasus di Trivento sarÃ impegnata a Polino (TR) in occasione dei Campionati Italiani 3D di Tiro con lâ€™arco.

A rappresentare la societÃ ci saranno due atleti che hanno conquistato la qualificazione nazionale:

â€¢ Domenico Del Castello, nella specialitÃ arco compound over 20 maschile

â€¢ Ramandeep Kaur, impegnata nellâ€™arco nudo over 20 femminile, che per la prima volta vivrÃ lâ€™emozione di un Campionato Italiano Individuale, traguardo raggiunto al termine di un percorso lungo e non privo di difficoltÃ .

Entrambi porteranno in gara non solo la tecnica e la preparazione, ma soprattutto la passione che li contraddistingue, con la determinazione a dare il massimo come sempre. Il tecnico Fierro, che li segue con costanza e dedizione, ha voluto sottolineare il vero valore di questo appuntamento: Â«Lo sport ci insegna che la vera soddisfazione non dipende dal risultato, ma dallâ€™impegno che abbiamo messo per arrivarci.Â»

Un pensiero che racchiude lo spirito con cui la Pegasus affronterÃ questa nuova sfida, dimostrando ancora una volta come lo sport sia prima di tutto crescita personale e collettiva!