Trivento, la Polisportiva Pegasus attesa ai prossimi Campionati Italiani 3D di Tiro con lâ€™arco

AttualitÃ 
Dal 4 al 7 settembre, lâ€™ASD Polisportiva Pegasus di Trivento sarÃ  impegnata a Polino (TR) in occasione dei Campionati Italiani 3D di Tiro con lâ€™arco.

A rappresentare la societÃ  ci saranno due atleti che hanno conquistato la qualificazione nazionale:

â€¢ Domenico Del Castello, nella specialitÃ  arco compound over 20 maschile

â€¢ Ramandeep Kaur, impegnata nellâ€™arco nudo over 20 femminile, che per la prima volta vivrÃ  lâ€™emozione di un Campionato Italiano Individuale, traguardo raggiunto al termine di un percorso lungo e non privo di difficoltÃ .

Entrambi porteranno in gara non solo la tecnica e la preparazione, ma soprattutto la passione che li contraddistingue, con la determinazione a dare il massimo come sempre. Il tecnico Fierro, che li segue con costanza e dedizione, ha voluto sottolineare il vero valore di questo appuntamento: Â«Lo sport ci insegna che la vera soddisfazione non dipende dal risultato, ma dallâ€™impegno che abbiamo messo per arrivarci.Â»

Un pensiero che racchiude lo spirito con cui la Pegasus affronterÃ  questa nuova sfida, dimostrando ancora una volta come lo sport sia prima di tutto crescita personale e collettiva!

