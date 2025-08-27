Agnone, 2,7 milioni dal Ministero della Cultura: polo museale civico tra Palazzo Bonanni e Palazzo dei Filippini, progetto nella fase preliminare

Agnone si prepara a compiere un passo importante nella valorizzazione del proprio patrimonio storico e culturale. Il Ministero della Cultura ha infatti assegnato un finanziamento di 2 milioni e 700 mila euro destinato alla realizzazione di un polo museale civico che sorgerÃ tra due edifici simbolo del centro storico altomolisano: Palazzo Bonanni e Palazzo dei Filippini.

Il progetto Ã¨ ancora nella fase preliminare, affidata a un raggruppamento temporaneo di professionisti che vede coinvolte anche due note figure locali. Lâ€™affidamento Ã¨ avvenuto in maniera diretta, come consentito dallâ€™art. 50 comma 1 del decreto 236/2023, che prevede questa modalitÃ fino a un importo di 140 mila euro.

Palazzo Bonanni, giÃ oggetto di un precedente finanziamento di circa 400 mila euro provenienti dal fondo SNAI, ha visto negli ultimi anni interventi sul tetto, sui sottotetti e lâ€™installazione di un ascensore, lavori seguiti dallâ€™ingegnere Gaetano Mastronari ed eseguiti dalla ditta Clean di Venafro. Ora la nuova tranche di fondi ministeriali consentirÃ di estendere la ristrutturazione a tutti i piani dellâ€™edificio.

Una volta ottenuti i pareri e le autorizzazioni necessarie dagli enti competenti, si passerÃ alla progettazione definitiva ed esecutiva, per arrivare infine alla gara pubblica per lâ€™affidamento dei lavori. Lâ€™amministrazione comunale assicura che, salvo intoppi burocratici, i tempi saranno rapidi.

Il futuro polo museale rappresenta unâ€™opportunitÃ di rilancio per Agnone, che punta a rafforzare la propria offerta culturale e turistica attraverso il recupero e la valorizzazione di due tra i palazzi piÃ¹ prestigiosi della cittÃ .