Agnone inaugura la terza edizione di â€œCasearia": innovazione, gusto e tradizione al nuovo Palazzetto dello Sport.



Agnone si prepara ad accogliere domani, alle ore 17, la terza edizione di Casearia, lâ€™evento dedicato al mondo dei formaggi e alle eccellenze casearie del territorio molisano e italiano. La manifestazione, ospitata per la prima volta nel nuovissimo Palazzetto dello Sport, punta su un allestimento moderno e funzionale, capace di offrire ai visitatori un percorso immersivo tra degustazioni, incontri e momenti di confronto.

Guarda intervista a Giuseppe Di Pietro

Il progetto espositivo Ã¨ stato studiato nei minimi dettagli: stand con monitor, luci e suoni, spazi pensati per accogliere, illustrare e coinvolgere, garantendo un flusso armonioso dei visitatori. Lâ€™obiettivo Ã¨ creare non solo una fiera, ma una vera esperienza che unisca tradizione e innovazione.

Abbiamo intervistato in anteprima il fondatore dellâ€™evento, Giuseppe Di Pietro, che insieme al figlio Erasmo porta avanti da tre anni questa sfida ambiziosa:

Â«Siamo pronti per unâ€™edizione speciale â€“ ha dichiarato Di Pietro â€“. Il nuovo spazio ci permette di valorizzare al meglio le produzioni locali e di rendere il percorso dei visitatori piÃ¹ coinvolgente. Vogliamo che Casearia diventi un punto di riferimento per chi ama i formaggi e per chi crede nella forza della tradizione legata allâ€™innovazioneÂ».

Tutto Ã¨ pronto, dunque, per lâ€™inaugurazione di un evento che promette di rafforzare ulteriormente il legame tra Agnone, la sua storia e le sue eccellenze gastronomiche.