Agnone, individuato il guasto che lasciava al buio il centro cittadino

AttualitÃ 
Per diverse sere il centro di Agnone era rimasto completamente al buio, creando disagi e preoccupazioni tra cittadini e commercianti. Un problema non nuovo, visto che giÃ  alcuni mesi fa si erano registrati disservizi simili, risolti allora con una soluzione temporanea.

Nelle ultime ore, perÃ², i tecnici incaricati sono riusciti a individuare lâ€™origine del guasto. Dopo vari sopralluoghi, lâ€™elettricista e gli operai hanno scoperto che, durante lâ€™installazione di una videocamera di sorveglianza nei pressi del monumento a Libero Serafini, era stato danneggiato accidentalmente il cavo elettrico che alimenta parte dellâ€™illuminazione pubblica del centro cittadino

Le immagini documentano chiaramente la situazione: il cavo della telecamera, collocato in  relativa profonditÃ , ha finito per compromettere quello dellâ€™impianto di illuminazione, causando i blackout degli ultimi giorni.

Oggi, con il problema finalmente individuato, si Ã¨ proceduto alla riparazione definitiva, restituendo al centro cittadino la piena funzionalitÃ  dellâ€™illuminazione pubblica e garantendo maggiore sicurezza ai residenti e ai visitatori.

