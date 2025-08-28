Allerta meteo della Protezione Civile: nuove piogge e temporali in arrivo sul Molise, attenzione alle aree interne

CAMPOBASSO/ISERNIA. Una nuova ondata di maltempo è attesa a breve in Molise, soprattutto nelle aree interne della regione.

La Protezione Civile regionale ha emesso un nuovo avviso di allerta ‘gialla-arancione’ a partire da domani mattina, 29 agosto, e per le successive 24-36 ore

Sono previste “precipitazioni diffuse anche a carattere di rovescio o temporale specie sui settori occidentali. I fenomeni saranno accompagnati da rovesci di forte intensità, frequente attività elettrica, locali grandinate e forti raffiche di vento”.