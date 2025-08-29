Scuola, al via lâ€™anno scolastico 2025/2026: oltre 41mila nuove assunzioni e confermati quasi 58mila insegnanti di sostegno precari

Con lâ€™avvio dellâ€™anno scolastico 2025/2026 arrivano novitÃ importanti sul fronte del reclutamento dei docenti e della stabilitÃ degli organici. Il Ministero dellâ€™Istruzione e del Merito ha annunciato lâ€™assunzione di 41.901 nuovi insegnanti, pari al 76,8% dei posti disponibili a livello nazionale. Si tratta di un incremento del 30% rispetto allo scorso anno, quando la percentuale di copertura si era fermata al 47,6%. Complessivamente, dopo le nuove immissioni in ruolo, lâ€™organico su posto comune raggiunge il 97,3%, in crescita rispetto al 94% dellâ€™anno scolastico 2024/2025.

Un capitolo centrale riguarda il sostegno: i nuovi docenti assunti sono 7.820, portando il totale dei posti di ruolo a circa 121.879 e la copertura al 95,2% (contro lâ€™89% precedente). Per la prima volta sarÃ possibile confermare i supplenti annuali o con contratto fino al 30 giugno, qualora le famiglie ne abbiano fatto richiesta, cosÃ¬ da garantire maggiore continuitÃ didattica agli studenti con disabilitÃ . La misura interessa quasi 58.000 insegnanti, su circa 120.000 posti complessivi.

NovitÃ anche per la dirigenza scolastica: con 326 nuove immissioni in ruolo, il numero delle scuole in reggenza scende da 468 a 403, pari a una diminuzione di quasi il 14%. Restano invece circa 120.000 supplenze sui posti in deroga di sostegno. Dal 1Â° settembre, inoltre, entreranno in servizio 1.000 docenti specializzati nellâ€™insegnamento dellâ€™italiano agli stranieri, con lâ€™obiettivo di rafforzare lâ€™apprendimento linguistico e contrastare la dispersione scolastica tra gli studenti con conoscenza limitata della lingua italiana. Il ministro Giuseppe Valditara ha parlato di un passo avanti verso una scuola Â«piÃ¹ stabile ed efficiente, che mette al centro la persona dello studenteÂ».

Link al comunicato: https://www.mim.gov.it/-/scuola-al-via-l-anno-scolastico-2025-2026-oltre-41mila-nuovi-docenti-assunti-confermati-quasi-58mila-insegnanti-precari-di-sostegno-valditara-piu-stab