Rischio licenziamenti al Responsible, Primiani (m5s): "Dalla proprietÃ  finora solo promesse disattese, la regione intervenga"

Ãˆ inaccettabile che in una struttura convenzionata con la sanitÃ pubblica si continui a navigare nell'incertezza: ad oggi non c'Ã¨ alcuna traccia di una soluzione e, anzi, tutto fa pensare che dal primo settembre si possa arrivare ai licenziamenti per 17 addetti mensa del Responsible Research Hospital di Campobasso, come preannunciato dalle sigle sindacali nelle ultime comunicazioni ufficiali. Ormai, un intervento della Regione per arrivare alla migliore soluzione possibile per tutti non solo Ã¨ urgente ma Ã¨ indispensabile.

Il tempo Ã¨ scaduto: le promesse ad oggi sembrano essere disattese, servono quindi atti ufficiali e concreti. C'Ã¨ in gioco il futuro di 17 famiglie, oltre che quello di servizi essenziali per operatori e pazienti dell'ex Cattolica.

Come Ã¨ noto, la commessa tra la cooperativa uscente e la struttura Ã¨ stata differita solo fino al 31 agosto, ma al momento non risulta alcun passaggio certo di gestione: una situazione pericolosa che espone lavoratori e degenti al concreto rischio di interruzione di un servizio indispensabile come quello di ristorazione, a partire dal primo settembre.

Queste dinamiche, tra contenziosi e rimpalli, sono semplicemente incompatibili con gli standard di sicurezza e continuitÃ assistenziale dovuti in una struttura accreditata e finanziata, in quota parte, con risorse pubbliche.

Per tutelare lavoratori, pazienti e l'immagine stessa dell'istituzione regionale, serve che la Regione intervenga immediatamente: bisogna convocare subito i soggetti coinvolti, definire un accordo ponte che garantisca la piena operativitÃ del servizio dal giorno successivo e un cronoprogramma vincolante fino alla soluzione definitiva della vertenza.

Non si puÃ² arrivare a lunedÃ¬ senza certezze: la Regione faccia la propria parte, assuma un ruolo di regia e chiuda un'intesa operativa giÃ da domani mattina, perchÃ© qui sono in gioco posti di lavoro e la qualitÃ dell'assistenza a decine e decine di pazienti fragili.