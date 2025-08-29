Controlli dei carabinieri sulle strade provinciali. Denunciata una 40enne per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

Durante i controlli della Compagnia Carabinieri di Agnone lungo le principali arterie stradali del territorio, per contrastare il fenomeno dello spaccio di sostanze stupefacenti, nei giorni scorsi i militari della Stazione Carabinieri di Castel del Giudice hanno effettuato un posto di controllo sulla Strada Provinciale 88, in territorio di Santâ€™Angelo del Pesco, che ha portato alla denuncia di una donna di 40 anni. La stessa viaggiava a bordo di unâ€™autovettura insieme ad altre tre persone, quando il veicolo Ã¨ stato fermato per un controllo. Durante le verifiche, lâ€™atteggiamento della quarantenne ha insospettito i militari, che hanno proceduto a unâ€™accurata perquisizione personale e dellâ€™auto. Sono stati rinvenuti 40 grammi di hashish, suddivisi in quattro pezzi distinti. Oltre alla sostanza stupefacente, la donna Ã¨ stata trovata in possesso di chiavi alterate e grimaldelli, strumenti notoriamente utilizzati per compiere furti o effrazioni, e di una carta dâ€™identitÃ palesemente alterata, sulla quale sono attualmente in corso accertamenti per verificarne lâ€™utilizzo. La donna Ã¨ stata deferita in stato di libertÃ alla Procura della Repubblica di Isernia per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, possesso ingiustificato di chiavi alterate e grimaldelli e possesso di documenti contraffatti. Il controllo rientra in un piÃ¹ ampio dispositivo messo in campo dai Carabinieri per rafforzare la sicurezza e contrastare in maniera efficace lo spaccio e il consumo di droga nelle aree interne della provincia di Isernia. Il Procedimento si trova nella fase delle indagini preliminari durante il quale lâ€™indagata potrÃ fare la sua difesa ai sensi del Codice di Procedura Penale. Lâ€™indagata Ã¨ da considerare non colpevole fino a quando la sua colpevolezza non sia stata accertata con una sentenza definitiva.