“Il Collegio” torna in TV: online il primo video della nuova edizione girata a Campobasso

Dopo la pausa del 2024, “Il Collegio” torna a catturare l’attenzione dei fan. La nona edizione, ambientata nel 1990, è stata girata lo scorso luglio al Convitto Nazionale “Mario Pagano” di Campobasso e adesso fa il suo debutto online con un primo video promozionale.

Il teaser è comparso sui profili Instagram ufficiali del programma e di RaiPlay, accompagnato dalla frase: “Did you miss me? Le porte de Il Collegio 1990 stanno per aprirsi”. Un assaggio dell’atmosfera vintage che caratterizzerà la stagione: Walkman, giacche oversize, poster delle pop star e i primi personal computer accompagneranno i circa 20 studenti protagonisti in un viaggio nel tempo, tra banchi di legno e regole scolastiche rigorose. Confermati anche i volti storici della trasmissione, dal preside Paolo Bosisio ai docenti più amati dal pubblico, pronti a guidare i ragazzi tra lezioni, disciplina e vita collegiale.



Per Campobasso e per l’intera regione questa nuova edizione rappresenta una vetrina di visibilità nazionale: un’occasione che unisce la valorizzazione del territorio a un ritorno economico e turistico. Le riprese si sono concluse nelle scorse settimane e il teaser diffuso online è solo il primo segnale: presto le porte del Collegio 1990 si apriranno davvero, accogliendo tutti gli appassionati e riportando il pubblico in un’epoca ormai iconica!