Vasto, incidente mortale sulla statale 16

AttualitÃ 
Questa mattina, poco dopo le 10, un grave incidente si Ã¨ verificato lungo la statale 16, in localitÃ  Casarsa a Vasto. A scontrarsi una Fiat Panda e una moto. Il centauro, un 28enne originario di Lentella, Ã¨ deceduto sul colpo. Vanamente i tentativi di rianimazione da parte del 118. Sul posto i carabinieri della compagnia di Vasto, impegnati nei rilievi per accertare le cause del sinistro. La circolazione ha subito rallentamenti per consentire i soccorsi e la rimozione dei veicoli coinvolti. Fonte #Telemolise

