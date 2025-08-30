Nick realizza il sogno di sua madre Gloria: una campana Marinelli per la chiesa di Erie



A Erie, in Pennsylvania, il desiderio di Gloria Ã¨ diventato realtÃ . Suo figlio Nick Marinelli, a un anno dalla sua scomparsa, ha voluto onorare la memoria della madre donando una campana Marinelli alla chiesa della comunitÃ , Our Lady of Peace Parish.

Una storia che ha emozionato anche i tg locali e che ci ricorda come le #campane non siano mai solo campane: sono voce di affetti, ricordi ed emozioni. Ogni rintocco diventa un ponte tra passato e presente, tra chi non câ€™Ã¨ piÃ¹ e chi continua a custodirne la memoria.

fonte: https://www.facebook.com/story.php?story_fbid=1466379868822555&id=100063516672092&mibextid=wwXIfr&rdid=2tn8RGRRFMrQ3o8L#