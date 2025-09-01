Clima, il Molise diventa laboratorio europeo: parte il progetto CLIMol

La Regione Molise avvia ufficialmente CLIMol (Extended multi-risk analysis for forecasting, monitoring, mitigation and adaptation strategies in Molise), un progetto innovativo finanziato dal programma europeo Horizon Europe nell’ambito dell’iniziativa CLIMAAX. Con una durata di 22 mesi e un finanziamento pari a 220.000 euro, CLIMol punta a rafforzare la capacità del Molise di affrontare i rischi climatici attraverso un approccio integrato e multilivello, migliorando le strategie di previsione, monitoraggio, mitigazione e adattamento.

Il progetto si sviluppa in tre fasi:

1. Valutazione multirischio preliminare basata sulla metodologia comune europea e sul CLIMAAX Toolbox.

2. Analisi dettagliata a scala regionale e locale, con l’integrazione di dati specifici del territorio.

3. Definizione di strategie di adattamento e miglioramento dei piani di gestione del rischio, con il coinvolgimento attivo di istituzioni, enti locali, cittadini, scuole e imprese. Tra gli obiettivi principali il potenziamento dell’uso dei servizi climatici europei (Copernicus, JRC, ECMWF), la fornitura di dati aggiornati per la pianificazione e la gestione del territorio, lo sviluppo di piani di adattamento e prevenzione dei rischi climatici, il supporto nei processi decisionali con strumenti innovativi e l’incentivazione delle comunità locali alla partecipazione attiva. Il progetto si concentra in particolare sulla gestione dei rischi legati a incendi boschivi e piogge intense, analizzando come questi rischi impattano sui settori attivi del Molise. (immagini allegate: rappresentano i primi risultati dell’applicazione del “metodo CLIMAAX” per gli incendi boschivi, con proiezione al 2045-2054, con evidenza di un aumento generalizzato del rischio sia sulla fascia costiera, sia nelle aree dell’entroterra Pentro e Molise centrale.

Grazie a CLIMol, la Regione Molise rafforzerà la propria resilienza climatica, ponendo le basi per politiche di adattamento più efficaci e sostenibili, in linea con le strategie europee di contrasto ai cambiamenti climatici. L’Assessore regionale alla Cooperazione Territoriale, Andrea Di Lucente, ha espresso soddisfazione per il risultato raggiunto ed ha così commentato: "Il progetto CliMol rappresenta un’opportunità strategica per il Molise, non solo perché ci consente di accedere a strumenti innovativi e di alto livello, ma soprattutto perché ci permette di rafforzare concretamente la nostra capacità di risposta agli impatti dei cambiamenti climatici. Attraverso una valutazione approfondita dei rischi climatici e il coinvolgimento diretto di cittadini, scuole, imprese e istituzioni locali, potremo costruire politiche di adattamento più efficaci, sostenibili e condivise.

Essere parte dell’iniziativa Climaax, finanziata dal programma Horizon Europe, ci inserisce in una rete europea di eccellenze e conferma la volontà della Regione Molise di agire con responsabilità e visione sul futuro del nostro territorio.”

Le informazioni sul progetto e aggiornamenti saranno reperibili seguendo gli hashtag #climol e #climaax, e sulle pagine web: • www.regione.molise.it www.protezionecivile.molise.it