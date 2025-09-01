Isernia si accende con la Notte Rosa: musica, divertimento e gusto nel cuore della cittÃ 

Nel centro storico dj set, spettacoli dal vivo e il grande party Indie Power, interamente dedicato alla scena indie italiana

ISERNIA. Sabato 13 dicembre a Isernia torna la Notte Rosa. Lâ€™evento, atteso soprattutto dai piÃ¹ giovani, sarÃ lâ€™ultimo evento dellâ€™estate e verrÃ celebrato nelle piazze del centro storico della cittÃ con un ricco programma di musica, intrattenimento e iniziative pensate per tutte le etÃ .

La manifestazione, inserita nel cartellone del Settembre Isernino, Ã¨ stata organizzata da Pro Loco e Pro Loco Giovani con il patrocinio del Comune di Isernia e la collaborazione del Forum Giovani e dei locali del centro storico. Proprio questâ€™ultimi hanno ideato un menÃ¹ speciale per la festa. Lâ€™anteprima delle proposte gastronomiche Ã¨ stata presentata in un video realizzato da Emanuele Cenami di Molise Food Porn e giÃ disponibile su Instagram.

Il cuore della serata sarÃ in piazza Celestino V con Indie Power, il primo party interamente dedicato alla scena indie italiana e alle sue contaminazioni. In scaletta non mancheranno i brani simbolo di artisti come Calcutta, Fulminacci, Gazzelle e Willie Peyote, per una festa che si annuncia coinvolgente e pronta a far ballare e cantare il pubblico. Contemporaneamente in piazza Andrea dâ€™Isernia ci sarÃ il concerto dei Prog24.

Non solo musica dal vivo: la Notte Rosa offrirÃ anche dj set diffusi nelle varie piazze del centro storico, come ad esempio sulla scalinata del Caveau e del Bar Centrale, e momenti di intrattenimento pensati per i piÃ¹ piccoli, grazie ai gonfiabili allestiti in piazza X Settembre. Una festa corale che unisce generazioni e che trasformerÃ ancora una volta Isernia in un grande palcoscenico a cielo aperto. Il programma completo Ã¨ riportato in locandina.