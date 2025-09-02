Agnone, identificato il presunto autore dellâ€™incendio del 22 luglio: distrutti oltre 60 ettari di vegetazione

A conclusione dellâ€™attivitÃ investigativa i Carabinieri della Compagnia di Agnone in sinergia con il Comando Gruppo Carabinieri Forestale di Isernia, hanno individuato il presunto responsabile dellâ€™incendio boschivo che, lo scorso 22 luglio, ha interessato due aree dellâ€™Alto Molise, provocando la distruzione di oltre 60 ettari di vegetazione. Le indagini, avviate subito dopo il rogo e proseguite nei giorni successivi, hanno permesso ai militari di raccogliere elementi di prova circostanziati che hanno portato allâ€™identificazione dell'autore del gesto: si tratta di un anziano residente della zona, ora deferito in stato di libertÃ alla Procura della Repubblica di Isernia per il reato di incendio boschivo, previsto e punito dallâ€™articolo 423-bis del Codice Penale. Il grave episodio ha destato forte preoccupazione nella comunitÃ locale per lâ€™ampiezza dellâ€™area colpita. Lâ€™attivitÃ investigativa, condotta attraverso rilievi tecnici, testimonianze e analisi delle immagini dei sistemi di videosorveglianza, si Ã¨ rivelata determinante per ricostruire la dinamica dei fatti e risalire al responsabile.

Lâ€™Arma dei Carabinieri rinnova lâ€™appello alla cittadinanza di segnalare tempestivamente qualsiasi comportamento sospetto o potenzialmente pericoloso per il patrimonio ambientale, ribadendo lâ€™importanza della collaborazione tra istituzioni e cittadini nella prevenzione e repressione degli incendi boschivi Il Procedimento si trova nella fase delle indagini preliminari durante il quale lâ€™indagata potrÃ fare la sua difesa ai sensi del Codice di Procedura Penale. Lâ€™indagata Ã¨ da considerare non colpevole fino a quando la sua colpevolezza non sia stata accertata con una sentenza definitiva.