Agnone, identificato il presunto autore dellâ€™incendio del 22 luglio: distrutti oltre 60 ettari di vegetazione

Identificato lâ€™autore dellâ€™incendio che il 22 luglio scorso
ha distrutto 60 ettari di vegetazione nellâ€™alto Molise
A conclusione dellâ€™attivitÃ investigativa i Carabinieri della Compagnia di Agnone in sinergia con il Comando Gruppo Carabinieri Forestale di Isernia, hanno individuato il presunto responsabile dellâ€™incendio boschivo che, lo scorso 22 luglio, ha interessato due aree dellâ€™Alto Molise, provocando la distruzione di oltre 60 ettari di vegetazione.
Le indagini, avviate subito dopo il rogo e proseguite nei giorni successivi, hanno permesso ai militari di raccogliere elementi di prova circostanziati che hanno portato allâ€™identificazione dell'autore del gesto: si tratta di un anziano residente della zona, ora deferito in stato di libertÃ alla Procura della Repubblica di Isernia per il reato di incendio boschivo, previsto e punito dallâ€™articolo 423-bis del Codice Penale.
Il grave episodio ha destato forte preoccupazione nella comunitÃ locale per lâ€™ampiezza dellâ€™area colpita. Lâ€™attivitÃ investigativa, condotta attraverso rilievi tecnici, testimonianze e analisi delle immagini dei sistemi di videosorveglianza, si Ã¨ rivelata determinante per ricostruire la dinamica dei fatti e risalire al responsabile.
Il Procedimento si trova nella fase delle indagini preliminari durante il quale lâ€™indagata potrÃ fare la sua difesa ai sensi del Codice di Procedura Penale.
Lâ€™indagata Ã¨ da considerare non colpevole fino a quando la sua colpevolezza non sia stata accertata con una sentenza definitiva.