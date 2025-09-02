Partecipa a Alto Molise

Agnone, identificato il presunto autore dellâ€™incendio del 22 luglio: distrutti oltre 60 ettari di vegetazione

AttualitÃ 
Identificato lâ€™autore dellâ€™incendio che il 22 luglio scorso 

ha distrutto 60 ettari di vegetazione nellâ€™alto Molise 

 

 

A conclusione dellâ€™attivitÃ  investigativa i Carabinieri della Compagnia di Agnone in sinergia con il Comando Gruppo Carabinieri Forestale di Isernia, hanno individuato il presunto responsabile dellâ€™incendio boschivo che, lo scorso 22 luglio, ha interessato due aree dellâ€™Alto Molise, provocando la distruzione di oltre 60 ettari di vegetazione.

Le indagini, avviate subito dopo il rogo e proseguite nei giorni successivi, hanno permesso ai militari di raccogliere elementi di prova circostanziati che hanno portato allâ€™identificazione dell'autore del gesto: si tratta di un anziano residente della zona, ora deferito in stato di libertÃ  alla Procura della Repubblica di Isernia per il reato di incendio boschivo, previsto e punito dallâ€™articolo 423-bis del Codice Penale.

Il grave episodio ha destato forte preoccupazione nella comunitÃ  locale per lâ€™ampiezza dellâ€™area colpita. Lâ€™attivitÃ  investigativa, condotta attraverso rilievi tecnici, testimonianze e analisi delle immagini dei sistemi di videosorveglianza, si Ã¨ rivelata determinante per ricostruire la dinamica dei fatti e risalire al responsabile.


Lâ€™Arma dei Carabinieri rinnova lâ€™appello alla cittadinanza di segnalare tempestivamente qualsiasi comportamento sospetto o potenzialmente pericoloso per il patrimonio ambientale, ribadendo lâ€™importanza della collaborazione tra istituzioni e cittadini nella prevenzione e repressione degli incendi boschivi

 

Il Procedimento si trova nella fase delle indagini preliminari durante il quale lâ€™indagata potrÃ  fare la sua difesa ai sensi del Codice di Procedura Penale.

Lâ€™indagata Ã¨ da considerare non colpevole fino a quando la sua colpevolezza non sia stata accertata con una sentenza definitiva. 

 

 
