Il Cardinale MÃ¼ller a Belmonte del Sannio per il 300Â° anniversario della chiesa del Santissimo Salvatore

Sua Eminenza Rev.ma il Cardinale Gerhard Ludwing Muller si recherÃ , il 17 settembre prossimo, a Belmonte del Sannio in occasione dei 300 anni dalla consacrazione della locale chiesa del SS Salvatore.

Muller, teologo di fama internazionale, giÃ Prefetto Emerito della Congregazione per la dottrina della fede, presiede la Pontificia Commissione biblica, quella Teologica mondiale e la Pontificia 'Ecclesia Dei'.

L'intera popolazione, ai confini tra il Molise e l'Abruzzo, si prepara a vivere con trepidazione un evento unico e di straordinario significato, "foriero, come sottolinea S.E. Mons. Camillo Cibotti, di una intensa esperienza di rinnovamento spirituale".

Non nasconde l'emozione il Sindaco del centro montano Errico Borrelli che parla di un "meraviglioso avvenimento che lascerÃ alle nostre genti un segno indelebile di valore storico e di fede". All'evento, oltre alle autotitÃ religiose, Ã¨ prevista la partecipazione di numerose personalitÃ del mondo politico e istituzionale.

Nella giornata previsto il conferimento di cittadinanza onoraria a Sua Eminenza il Card. MÃ¹ller, ed unitamente ad esso, al Chiar.mo Prof. Ing. Fausto Capalbo. In sede di cerimonia sarÃ data lettura delle motivazioni e si procederÃ alle sottoscrizioni di rito.