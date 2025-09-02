Via libera UE alla riprogrammazione dei fondi europei per il Molise

PR Molise FESR-FSE+ 2021-2027, la Commissione Europea approva la riprogrammazione del Molise

Dopo tanto, Ã¨ finalmente arrivata la comunicazione che la Commissione europea ha approvato la modifica del programma PR Molise FESR-FSE plus 2021-2027 che, come Regione Molise, abbiamo approvato nella seduta di giunta del 21.03.2025 con delibera numero 80. Si tratta di un grande successo per la programmazione comunitaria che ci ha visti in serio affanno dal giorno dellâ€™insediamento, nel 2023, per tutta una serie di motivi che vanno dal blocco del bilancio che abbiamo trovato fino allâ€™assenza del supporto essenziale dellâ€™assistenza tecnica. Si Ã¨ trattato di un passaggio molto difficile ma lâ€™Europa ha compreso le ragioni e le difficoltÃ del Molise che ha una realtÃ completamente diversa da altri territori.

La modifica del programma consiste principalmente nell'introduzione di due nuove prioritÃ dedicate agli investimenti che contribuiscono agli obiettivi STEP giustificata dall'esigenza di migliorare l'autonomia strategica della regione e di aumentare la competitivitÃ del sistema industriale regionale nei settori di attivitÃ coperti dagli obiettivi STEP, in particolare le tecnologie pulite e digitali e le biotecnologie.

Abbiamo poi aggiunto una nuova azione nellâ€™ambito della prioritÃ 3 "Un Molise piÃ¹ connesso", dedicata al rinnovo del materiale rotabile su gomma per rispondere all'esigenza di una migliore connessione delle aree interne della regione. Infine, per quanto riguarda il FSE+ sono state inserite tre nuove azioni dedicate alla capacitÃ amministrativa nell'ambito, rispettivamente, della prioritÃ 4 "Un Molise piÃ¹ sociale attraverso l'occupazione", prioritÃ 6 "Un Molise piÃ¹ sociale attraverso l'inclusione e la protezione sociale" e prioritÃ 7 "Un Molise piÃ¹ sociale attraverso l'occupazione giovanile" volte a fornire un sostegno mirato ai gruppi vulnerabili e alle persone con disabilitÃ per migliorare le loro competenze e la loro occupabilitÃ . Un successo ottenuto grazie soprattutto alle interlocuzioni politiche con Bruxelles che ci hanno consentito questa riprogrammazione straordinaria, dimostrando anche la bontÃ dellâ€™operazione per il territorio molisano. Abbiamo dunque superato il primo ostacolo decisivo per la continuitÃ del percorso della gestione dei fondi europei, strumento fondamentale per il Molise che vuole ridurre le disparitÃ tra le regioni attraverso la promozione di uno sviluppo equilibrato, inclusivo e sostenibile.

Adesso lâ€™obiettivo Ã¨ attuare tutte le misure necessarie affinchÃ¨ ci sia la messa a terra delle azioni perchÃ© il territorio e la popolazione molisana abbiano riscontro del lavoro svolto nellâ€™ombra da parte dellâ€™assessorato con la condivisione del presidente della Giunta regionale. Francesco Roberti Michele Iorio