Otto molisane pronte a brillare alle Prefinali Nazionali di Miss Italia 2025 a Numana

Le Prefinali Nazionali di Miss Italia 2025 sono ufficialmente iniziate: 219 ragazze provenienti da tutta Italia sono state selezionate tra oltre 400 eventi regionali. Ventuno di loro – le vincitrici dei titoli tradizionali regionali come Miss Piemonte, Miss Lombardia, Miss Abruzzo e Miss Sicilia – sono già certe della finale; altre venti verranno scelte da una commissione tecnica

La vera novità di quest’anno è il debutto dei “Glam video” — un format innovativo che punta a valorizzare la personalità, lo sguardo e l’anima delle miss, attraverso video emozionali e immersivi che raccontano chi sono oltre il fascino esteriore

Le Prefinali si svolgono dal 2 al 5 settembre al “Centro Vacanze De Angelis” di Numana (AN), nella splendida Riviera del Conero. Le 40 finaliste verranno selezionate da queste giornate (20 già elette + 20 scelte da commissione)

2. Finale Nazionale

La finale si terrà il 15 settembre presso il Pala Savelli di Porto San Giorgio in provincia di Fermo. La serata sarà condotta da Nunzia De Girolamo e trasmessa in diretta su San Marino RTV (canale 550 del DTT e Satellite) e su RaiPlay

3. Molise alle Prefinali: creatività, talento e impegno

Le rappresentanti del Molise confermano quanto anticipato: la Regione sarà presente a Numana con un vero squadrone di talento e versatilità

Le prefinaliste molisane includono:

Desirée Collini (Miss Molise 2025, già finalista regionale)

Cecilia Sampieri, Zamira Fiacco, Giorgia D’Orazio, Silvia Fiorucci, Vanessa Primiani, Giulia Liggieri e Valeria Santoro

Secondo quanto sottolineato dai media locali, queste giovani non porteranno solo bellezza e portamento, ma anche progetti creativi e messaggi forti sul palco nazionale: tra loro un format televisivo originale ideato e condotto in prima persona, la creazione di un abito con un semplice pezzo di stoffa trasformato in simbolo di stile e identità, un monologo sulla violenza di genere tratto da un lavoro teatrale già molto toccante, esibizioni di danza moderna e caraibica, ginnastica ritmica, acconciature realizzate dal vivo e performance al pianoforte

L’agente regionale Monica Mastrantonio ha voluto mettere in luce come le ragazze molisane portino sul palco “storie, sogni e determinazione”