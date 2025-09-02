Responsible chiarisce su pulizie e mensa: «linearità e correttezza garantite»

Negli ultimi giorni sono state diffuse, anche attraverso gli organi di stampa, ricostruzioni distorte e affermazioni prive di fondamento in merito ai servizi di pulizia e di ristorazione svolti presso la nostra struttura. Accuse gravi e false che colpiscono non solo Responsible S.p.A., ma anche i nostri pazienti, i dipendenti e tutte le persone che ogni giorno lavorano con dedizione per garantire cura e assistenza.

È necessario ristabilire la verità dei fatti, con la trasparenza che da sempre contraddistingue il nostro operato:

• Nessun lavoratore delle pulizie ha perso il proprio posto: il nuovo appaltatore, subentrato il 1° settembre, ha assunto tutto il personale a parità di condizioni.

• Nessun licenziamento da parte di Responsible per il servizio mensa: il personale in questione non è mai stato dipendente della nostra azienda, ma dell’impresa che da anni gestiva l’appalto e che ha deciso unilateralmente di interrompere il servizio.

• Continuità e sicurezza garantite: a partire dal 1° settembre i pasti destinati a pazienti e dipendenti vengono forniti da un’azienda primaria del settore, con la massima attenzione a qualità, tracciabilità e sicurezza alimentare.

Abbiamo agito con linearità, correttezza e nel pieno rispetto delle norme.

Campobasso, 2 settembre 2025 Responsible S.p.A.