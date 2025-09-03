Vasto, Musiche in Cortile 2025: ultimo appuntamento il 10 settembre con Alessandro Preziosi

MercoledÃ¬ 10 settembre, nella suggestiva cornice dei Giardini di Palazzo dâ€™Avalos, sarÃ protagonista Alessandro Preziosi con Le memorie di Adriano, tratto dal romanzo di Marguerite Yourcenar. Lo spettacolo prevede lâ€™accompagnamento musicale dal vivo di Giacomo Vezzani.

Organizzata da Muzak Eventi in collaborazione con lâ€™Assessorato al Turismo del Comune di Vasto, la rassegna ha celebrato i suoi ventâ€™anni confermandosi tra gli appuntamenti culturali piÃ¹ prestigiosi dellâ€™estate adriatica. Le emozioni offerte dal viaggio acustico di Avitabile, i racconti sonori di Barbarossa e lâ€™omaggio partenopeo di Lina Sastri hanno nuovamente scandito unâ€™edizione di altissimo livello artistico.



Con Preziosi, Musiche in Cortile chiuderÃ lâ€™edizione 2025 con una serata di musica e teatro ai Giardini dâ€™Avalos. Lo spettacolo inizierÃ alle 21:30. I biglietti sono disponibili su www.ciaotickets.com e nei punti vendita autorizzati, con possibilitÃ di acquisto anche tramite Carta del Docente. Per informazioni: 346 7513610.