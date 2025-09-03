Partecipa a Alto Molise

Vasto, Musiche in Cortile 2025: ultimo appuntamento il 10 settembre con Alessandro Preziosi

Dopo Enzo Avitabile, Luca Barbarossa e Lina Sastri, che nelle scorse settimane hanno incantato il pubblico vastese con tre serate di grande musica e teatro, la rassegna Musiche in Cortile 2025 si prepara al suo atto conc

AttualitÃ 
MercoledÃ¬ 10 settembre, nella suggestiva cornice dei Giardini di Palazzo dâ€™Avalos, sarÃ  protagonista Alessandro Preziosi con Le memorie di Adriano, tratto dal romanzo di Marguerite Yourcenar. Lo spettacolo prevede lâ€™accompagnamento musicale dal vivo di Giacomo Vezzani.

Organizzata da Muzak Eventi in collaborazione con lâ€™Assessorato al Turismo del Comune di Vasto, la rassegna ha celebrato i suoi ventâ€™anni confermandosi tra gli appuntamenti culturali piÃ¹ prestigiosi dellâ€™estate adriatica. Le emozioni offerte dal viaggio acustico di Avitabile, i racconti sonori di Barbarossa e lâ€™omaggio partenopeo di Lina Sastri hanno nuovamente scandito unâ€™edizione di altissimo livello artistico.

Con Preziosi, Musiche in Cortile chiuderÃ  lâ€™edizione 2025 con una serata di musica e teatro ai Giardini dâ€™Avalos. Lo spettacolo inizierÃ  alle 21:30. I biglietti sono disponibili su www.ciaotickets.com e nei punti vendita autorizzati, con possibilitÃ  di acquisto anche tramite Carta del Docente. Per informazioni: 346 7513610.

