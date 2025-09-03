Campobasso, prima visita istituzionale del Console Generale USA

Questa mattina a Palazzo San Giorgio il Console Generale degli Stati Uniti a Napoli, Terrence Flynn, Ã¨ giunto a Campobasso per la sua prima visita in Molise dopo lâ€™insediamento avvenuto lo scorso mese.



Ad accoglierlo la sindaca Marialuisa Forte e il presidente del Consiglio comunale Giovanni Varra, che hanno sottolineato il valore simbolico e istituzionale dellâ€™incontro. Il colloquio si Ã¨ svolto in un clima cordiale, confermando il legame storico tra il Molise e gli Stati Uniti, nato dallâ€™emigrazione di migliaia di molisani nel secondo dopoguerra e tuttora vivo grazie a valori condivisi come libertÃ , democrazia, accoglienza e pluralitÃ culturale.

Il Console Flynn ha mostrato interesse per il territorio, ascoltando dalla voce della prima cittadina le potenzialitÃ e le criticitÃ che caratterizzano la realtÃ locale. Tra i temi toccati, anche un cenno al presidente del Campobasso Calcio, lâ€™imprenditore americano Matt Rizzetta, citato come esempio positivo di collaborazione internazionale e di investimento nella cittÃ . La visita ha rafforzato il dialogo tra la comunitÃ molisana e quella americana, evidenziando lâ€™importanza della collaborazione e dei rapporti culturali e istituzionali.