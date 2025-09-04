Roccavivara, aperture straordinarie della Villa Romana presso il Santuario di Santa Maria di Canneto

In occasione delle Giornate Europee del Patrimonio e nellâ€™ambito del Piano di Valorizzazione 2025, la Soprintendenza rende eccezionalmente accessibile al pubblico lâ€™area archeologica della villa romana di Santa Maria di Canneto, a Roccavivara. Lâ€™apertura al pubblico si svolgerÃ domenica 7, 14 e 28 settembre, dalle 9:00 alle 13:00.

Non sono previste visite guidate, tuttavia i visitatori potranno percorrere liberamente lâ€™area e servirsi dei pannelli informativi presenti allâ€™interno dellâ€™area archeologica. La villa rustica, costruita probabilmente nel I secolo a.C. e utilizzata fino al III secolo d.C., faceva parte del territorio del municipio romano di Terventum (Trivento). Lâ€™edificio era articolato in piÃ¹ settori: la pars urbana, destinata al proprietario, originariamente pavimentata in cocciopesto e successivamente ricoperta con mosaici di tessere policrome raffiguranti animali e motivi vegetali, con la costruzione di un ambiente termale; la pars rustica, ristrutturata e utilizzata per le attivitÃ agricole; e la pars fructuaria, adibita alla trasformazione e conservazione dei prodotti.

Gli scavi hanno restituito resti di torchi, vasche, una fornace per ceramica, un forno per il pane e grandi contenitori in terracotta. Questi reperti suggeriscono che nel complesso potessero svolgersi attivitÃ legate alla trasformazione dei prodotti agricoli, come vino e olio. La parte residenziale fu distrutta da un incendio e la villa, progressivamente abbandonata, lasciÃ² posto in epoca medievale alla costruzione del santuario di Santa Maria di Canneto, tuttora meta di devozione e centro di interesse storico e religioso.